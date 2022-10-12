Україна пережила наймасштабніший удар по енергосистемі: у Міненерго оцінили пошкодження

Після обстрілу Україна призупинила експорт електроенергії

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України за останні два дні стали наймасштабнішими за всю історію.

Як розповів в ефірі єдиного телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко, до 30% усіх енергооб’єктів нашої країни зазнали пошкоджень.

За словами міністра, внаслідок обстрілів постраждала майже вся територія України, а удару було завдано не лише по енергосистемі нашої країни, а й усього ЄС, оскільки уряду довелося призупинити експорт енергії. Він додав, що європейські партнери ухвалили це рішення з розумінням, "бо таких ударів енергосистема жодної країни світу за всю історію ніколи не бачила".

Галущенко повідомив, що зусилля з ліквідації наслідків було зроблено відразу ж, а на сьогодні вже видно, що це непогано вдалося.

Зокрема в Київській області енергозабезпечення було відновлено, а нових обмежень не вводитимуть. Також він додав, що на старт опалювального сезону атака не вплине, хоч і створила додаткові ризики.

Як повідомлялося раніше, вранці 10 жовтня Україна зазнала сильного ракетного обстрілу, який можна порівняти з обстрілом 24 лютого. Внаслідок цього постраждала низка українських міст, включаючи і Київ.

Через пошкодження об’єктів інфраструктури Міненерго довелося оголосити про рішення призупинити експорт електроенергії.