Чи може росія ракетними ударами вимкнути світло всій Україні?

Відповідальна поведінка споживачів допоможе запобігти зайвих відключень електрики під час відновлення енергосистеми після ракетних ударів 10-11 жовтня

Російські агресори 10 жовтня завдали масовану ракетну атаку по Україні, якої не було з 24 лютого. Пріоритетом ураження були енергетичні об’єкти: теплоелектроцентралі (ТЕЦ), теплові електростанції (ТЕС), їх розподільчі пристрої та електричні підстанції. Також удари були завдані по IT-інфраструктури.

Ціллю атаки, вочевидь, була дезорганізація керування країною: порушення зв’язку, електропостачання, створення паніки та хаосу.

Куди прилетіло

За даними Генштабу ЗСУ, по Україні було випущено 84 крилаті ракети різних типів та 24 безпілотника. Близько половини цілей була знищена українськими ППО.

Прильоти були у більшості областей України, що призвело до повного або часткового зникнення електроенергії. Так, були завдані удари по підстанціям та ТЕЦ у Києві, Харкові та Львові, Хмельницькому, Тернополі, Рівне. Порушена інфраструктура Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях.

Одночасно російські терористи били по великих ТЕС. Були публічні повідомлення про влучання у Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області, яка виробляє багато електроенергії для експорту у європейські країни: Словаччину та Румунію. Також були прильоти в Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Слід розуміти, що енергосистема складена з двох основних складових: генерації та передачі (доставки) електроенергії. Наскільки можна судити з прильотів 10-11 жовтня, окупанти цілились і туди і туди. Але з упором на передачу.

Це пояснюється тим, що розподільчий пристрій або підстанцію легше вивести з ладу. Її основний елемент – трансформатор або шунтуючий реактор – великий моток дротів у маслі. Його легко спалити за найменшої пожежі. Але і порівняно легко відновити при наявності запасних трансформаторів.

Наскільки зруйновані великі об’єкти інфраструктури, українська влада із зрозумілих причин не повідомляє. Втім вже 10 жовтня Міненерго повідомило про припинення експорту електроенергії з України. Частина цілей ворога все ж таки була досягнута: припинено експорт електроенергії, який приносив Україні більше 4 млрд грн на місяць у валюті.

Крім того, 10 жовтня по всій країні були перебої із постачанням електроенергії.

Як країна долала енергетичний колапс

Енергопостачання країни відбувається на двох рівнях. По-перше, існує система передачі – високовольтні лінії напругою 750 кВ та 330 кВ. Їх оператором є державна компанія НЕК Укренерго. Операторами ліній нижчої напруги є обленерго – оператори систем розподілу. При тому фактично всі об’єкти генерації та споживання мають резервні лінії живлення.

Відтак, влучивши у регіональний об’єкт, ворог може знеструмити лише обмежену локацію. Влучивши у об’єкт Укренерго – цілий регіон. Втім, для успішної атаки потрібно влучити відразу у декілька об’єктів, які паралельно заживлюють конкретний регіон. Цього і хотіли досягти терористи здійснивши масовану атаку: лише великою кількістю ракет можна було знеструмити великі міста на довгий час.

Таким чином аварійні бригади Укренерго та обленерго почали відновлювати лінії. Де можливо, перемкнули живлення на резервні. Де розгалужена мережа була перебита у декількох містах, там час без електроенергії тривав найдовше. Як показала практика, найбільш враженою, або найменш підготовленою виявилась інфраструктура Львову.

Чому обленерго доводиться відключати споживачів на деякий час? Коли йде ремонт об’єкту, його потрібно знеструмити. В цей час електроенергія подається по резервній лінії, якщо вона є. Часто буває, що резервна лінія має меншу напругу, ніж основна – пошкоджена. Тому не може витримати споживання всіх споживачів без обмежень. Саме для цього 10 жовтня обленерго застосували графіки аварійного відключення, які в народі називають "віяловими відключеннями".

Який алгоритм дій в разі проблем з енергосистемою

Укренерго, як системний оператор, має набір інструментів для балансування системи: вирівнювання генерації, поставки та споживання. Ці інструменти застосовуються поетапно.

В разі невеликих тимчасових проблем Укренерго використовує Графік обмеження потужності (ГОП) великих споживачів. Диспетчери вручну обдзвонюють великих споживачів електроенергії. Зазвичай — промислові підприємства. Але цей інструмент не рятує систему в умовах масованих ракетних атак.

Зараз Укренерго застосовує Графік аварійного відключення (ГАВ) споживачів. У народі: "віялові відключення". Саме він відповідає потребам ситуації: потрібен час на відновлення зруйнованих підстанцій.

Якщо в системі буде недостатньо генерації, країна може запросити аварійну допомогу з країн Європи, з енергосистемами яких ми синхронізовані з березня. В уявній ситуації, якщо це не допомагає, енергосистему чекає блекаут (blackout, затемнення) – коли живлення частини споживачів вимикає автоматика, без волі диспетчера. Але задля такого сценарію потрібна набагато потужніша ракетна атака, ніж була 10 жовтня.

Як впливає на стійкість енергосистеми поведінка споживача

В будь якому ринку, особливо в енергетичному, проблеми може створити безвідповідальна поведінка споживача. Так сталось на АЗС Києва 10 жовтня, де утворились великі черги після закінчення повітряної тривоги.

Як написав голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус, у першій половині дня більшість АЗС не працювали через тривогу. Але споживачі вирішили, що це свідчить про чергову "бензинову кризу". Тому перед АЗС вишукувались черги. При тому, нафтопродуктів у країні достатньо і вони розосереджені по великій кількості місць зберігання.

У випадку з енергосистемою, відповідальна поведінка споживача впливає ще більше. Потужність споживання і відповідно – генерації, має не малу добову амплітуду. Найбільше електроенергії споживається у вечірній пік: з 17:00 до 22:00.

Добове споживання електроенергії на прикладі одного дня в лютому 2020 року

В період обмеженої пропускної спроможності мереж надмірне споживання у вечірній пік могло призвести до більшої кількості відключень.

Органи влади по багатьох каналах звернулись до населення з проханням не вмикати енергозатратні пристрої в цей час. Серед таких пристроїв: бойлери, нагрівачі всіх типів, теплі підлоги, чайники, пилосмоки тощо.

Експеримент "прикрути" з електроенергією можна вважати вдалим. За інформацією Укренерго по всій Україні споживання у години вечірнього піку знизилося на 1,5-2 ГВт, що еквівалентно роботі двох атомних блоків. Або на 13-15% менше, ніж в звичайний осінній будній день. В центральних регіонах та Києві споживання у вечірні години знизилося на 26,5%. З них майже 10% — добровільні обмеження з боку громадян.

Що далі

Рашисти продовжують бомбити ракетами енергетичну інфраструктуру країни. 11 жовтня у перші половині дня знов відбулась ракетна атака, хоч і не така потужна, як днем раніше.

Чи можуть подібні ракетні атаки на якийсь час залишити без світла українців? Так. Це і сталось 10 жовтня. Але надовго залишити без живлення великі регіони і міста такі атаки не здатні. До того ж, європейські системні оператори допомагають Укренерго обладнання для відновлення системи.

Це пов’язано не тільки з метою допомоги країні, яка бореться за свою незалежність з агресором. Швидке відновлення енергетичної інфраструктури може допомогти сусіднім країнам "погасити" велику ціну електроенергії завдяки українському експорту. Поки що Україна споживає менше, ніж має генеруючої потужності.

На випадок тимчасового відключення електрики Телеграф не раз публікував лайфхаки – як можна зігрітися та забезпечити доступ до зв’язку.