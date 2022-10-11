Может ли Россия ракетными ударами выключить свет всей Украине?

Ответственное поведение потребителей поможет предотвратить лишние отключения электричества во время восстановления энергосистемы после ракетных ударов 10-11 октября

Российские агрессоры 10 октября нанесли массированную ракетную атаку по Украине, которой не было с 24 февраля. Приоритетом поражения являлись энергетические объекты: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), тепловые электростанции (ТЭС), их распределительные устройства и электрические подстанции. Также удары были нанесены по IT-инфраструктуре.

Целью атаки, очевидно, была дезорганизация управления страной: нарушение связи, электроснабжение, создание паники и хаоса.

Куда прилетело

По данным Генштаба ВСУ, по Украине было выпущено 84 крылатых ракет разных типов и 24 беспилотника. Около половины целей были уничтожены украинскими ПВО.

Прилеты были в большинстве областей Украины, что привело к полному или частичному исчезновению электроэнергии. Так, были нанесены удары по подстанциям и ТЭЦ в Киеве, Харькове и Львове, Хмельницком, Тернополе, Ровно. Нарушена инфраструктура Днепропетровской, Полтавской, Сумской областей.

Одновременно российские террористы наносили ударі по большим ТЭС. Были публичные сообщения о попадании в Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области, производящей много электроэнергии для экспорта в европейские страны: Словакию и Румынию. Также были прилеты в Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Следует понимать, что энергосистема состоит из двух основных составляющих: генерации и передачи (доставки) электроэнергии. Как можно судить по прилетам 10-11 октября, оккупанты целились и туда и туда. Но с упором на передачу.

Это объясняется тем, что распределительное устройство или подстанцию легче вывести из строя. Ее основной элемент – трансформатор или шунтирующий реактор – большой моток проводов в масле. Его легко сжечь при малейшем пожаре. Но и сравнительно легко восстановить при наличии запасных трансформаторов.

Насколько разрушены крупные объекты инфраструктуры, украинские власти по понятным причинам не сообщают. Впрочем, уже 10 октября Минэнерго сообщило о прекращении экспорта электроэнергии из Украины. Часть целей врага все же была достигнута: прекращен экспорт электроэнергии, который приносил Украине более 4 млрд. грн. в месяц в валюте.

Кроме того, 10 октября по всей стране были перебои со снабжением электроэнергией.

Как страна преодолевала энергетический коллапс

Энергоснабжение страны происходит на двух уровнях. Во-первых, существует система передачи – высоковольтные линии напряжением 750 кВ и 330 кВ. Их оператором является государственная компания НЭК Укрэнерго. Операторами линий низшего напряжения являются облэнерго – операторы систем распределения. При этом практически все объекты генерации и потребления имеют резервные линии питания.

Следовательно, попав в региональный объект, враг может обесточить только ограниченную локацию. Попав в объект Укрэнерго – целый регион. Впрочем, для успешной атаки нужно попасть сразу в несколько объектов, параллельно заживляющих конкретный регион. Этого и хотели добиться террористы, совершив массированную атаку: лишь большим количеством ракет можно было обесточить крупные города на долгое время.

Таким образом, аварийные бригады Укрэнерго и облэнерго начали восстанавливать линии. Где возможно переключили питание на резервные. Где разветвленная сеть была перебита в нескольких городах, там время без электроэнергии длилось дольше всего. Как показала практика, наиболее пораженной или менее подготовленной оказалась инфраструктура Львова.

Почему облэнерго приходится отключать потребителей на время? Когда идет ремонт объекта, его нужно обесточить. В настоящее время электроэнергия подается по резервной линии, если она есть. Часто бывает, что резервная линия имеет меньшее напряжение, чем основная – повреждена. Потому не может выдержать потребление всех потребителей без ограничений. Именно для этого 10 октября облэнерго применили графики аварийного отключения, которые в народе называют "веерными отключениями".

Какой алгоритм действий в случае проблем с энергосистемой

Укрэнерго как системный оператор имеет набор инструментов для балансировки системы: выравнивание генерации, поставки и потребление. Эти инструменты используются поэтапно.

В случае небольших временных проблем Укрэнерго использует График ограничения мощности крупных потребителей. Диспетчеры вручную обзванивают крупных потребителей электроэнергии. Обычно промышленные предприятия. Но этот инструмент не спасает систему в условиях массированных ракетных атак.

Сейчас Укрэнерго применяет график аварийного отключения (ГАО) потребителей. В народе: "веерные отключения". Именно он отвечает потребностям ситуации: нужно время для восстановления разрушенных подстанций.

Если в системе будет недостаточно генерации, страна может запросить аварийную помощь из стран Европы, с энергосистемами которых мы синхронизированы с марта. В кажущейся ситуации, если это не помогает, энергосистему ждет блекаут (blackout, затемнение) – когда питание части потребителей выключает автоматика, без воли диспетчера. Но для такого сценария нужна намного более мощная ракетная атака, чем была 10 октября.

Как влияет на устойчивость энергосистемы поведение потребителя

На любом рынке, особенно в энергетическом, проблемы может создать безответственное поведение потребителя. Так произошло на АЗС Киева 10 октября, где образовались большие очереди после окончания воздушной тревоги.

Как написал глава энергетического комитета Совета Андрей Герус, в первой половине дня большинство АЗС не работали из-за тревоги. Но потребители решили, что это свидетельствует об очередном "бензиновом кризисе". Поэтому перед АЗС выискивались очереди. При этом нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения.

В случае с энергосистемой ответственное поведение потребителя влияет еще больше. Потребляемая мощность и соответственно – генерации, имеет не малую суточную амплитуду. Больше электроэнергии потребляется в вечерний пик: с 17:00 до 22:00.

Суточное потребление электроэнергии на примере одного дня в феврале 2020 года

В период ограниченной пропускной способности сетей чрезмерное потребление в вечерний пик могло привести к большему количеству отключений.

Власти по многим каналам обратились к населению с просьбой не включать энергозатратные устройства в это время. Среди таких устройств: бойлеры, нагреватели всех типов, теплые полы, чайники, пылесосы и т.д.

Эксперимент "прикрути" с электроэнергией можно считать удачным. По информации Укрэнерго, по всей Украине потребление в часы вечернего пика снизилось на 1,5-2 ГВт, что эквивалентно работе двух атомных блоков. Или на 13-15% меньше, чем в обычный осенний будний день. В центральных регионах и Киеве потребление вечером снизилось на 26,5%. Из них почти 10% – добровольные ограничения со стороны граждан.

Что дальше

Рашисты продолжают бомбить ракетами энергетическую инфраструктуру страны. 11 октября в первой половине дня снова произошла ракетная атака, хотя и не такая мощная, как днем ранее.

Могут ли подобные ракетные атаки на время оставить без света украинцев? Да. Это произошло 10 октября. Но надолго оставить без питания большие регионы и города такие атаки не способны. К тому же европейские системные операторы помогают Укрэнерго оборудование для восстановления системы.

Это связано не только с целью помощи стране, борющейся за свою независимость с агрессором. Быстрое восстановление энергетической инфраструктуры может помочь соседним странам погасить большую цену электроэнергии благодаря украинскому экспорту. Пока Украина потребляет меньше, чем обладает генерирующей мощью.

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