Смогут ли оккупанты зимой оставить Украину без света?

Вооруженные силы рф 11 сентября совершили беспрецедентный террористический акт – нанесли ракетные удары по гражданской энергетической инфраструктуре

Следует отметить, что оккупанты впервые нанесли удары по гражданским электроэнергетическим объектам. До этого они в начале мая пытались вывести из строя подстанции Укразализныци для усложнения подвоза военных грузов с запада.

На этот раз ни о каких военных целях речь не идет. Удары были нанесены с целью оставить без света и тепла как можно больше украинцев. В первую очередь – жителей территорий, освобожденных в ходе наступательной операции ВСУ в Харьковской области. Это подтвердил президент Владимир Зеленский вечером 11 сентября в своем Twitter.

Куда прилетело

Удары были совершены вечером и ночью 11 сентября. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры Харькова и Харьковской области. Повторный удар по Харькову был нанесен на следующий день.

Стреляли ракетами ЗРК С-300, дальность которых достигает 300 км. Кроме того, согласно информации Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили 12 крылатых ракет. Половина — "калибры" с Черного моря, половина — х101 из самолетов. 9 из них были сбиты.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, было попадание в Харьковскую ТЭЦ-5 и другие объекты в самом Харькове.

На следующий день министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что также от прилетов пострадала Змиевская ТЭС к югу от Харькова и три крупные электроподстанции вокруг нее.

В результате были обесточены потребители в нескольких областях: Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой. На объектах погибли, по меньшей мере, четыре энергетика, которые находились на дежурстве. Трое раненых.

Какова значимость пораженных объектов?

Главным предназначением Харьковской теплоэлектроцентрали-5 (ТЭЦ) является обеспечение централизованным отоплением города Харькова. Основным видом топлива ТЭЦ является газ.

ТЭЦ входит в финансово-промышленную группу Юлия Иоффе и Юрия Бойко, нардепов от ликвидированной фракции ОПЗЖ.

Максимальная мощность производства электроэнергии: 540 МВт. При этом, ТЭЦ работала на мощности около 200 МВт. Для сравнения, мощность потребления города Киев составляет примерно 1000 МВт.

То есть, Харьковская ТЭЦ-5 – это, в первую очередь, объект городской инфраструктуры. Разрушая его, захватчики хотят оставить без тепла накануне зимы город Харьков.

С точки зрения электроэнергетики гораздо важнее Змиевская тепловая электростанции (ТЭС), оператором которой является государственная компания Центрэнерго. Это одна из 12 крупных ТЭС страны установленной мощностью 2200 МВт, работающей на угле.

Еще важнее инфраструктура вокруг ТЭС. Ее распределительное устройство и близлежащие подстанции обеспечивают передачу электроэнергии в вышеперечисленные несколько областей.

Насколько уязвима энергетическая инфраструктура

Как показал террористический обстрел 11 сентября, возобновление подачи электроэнергии потребителям произошло сравнительно быстро.

"Лишь несколько часов понадобилось, чтобы возобновить энергопитание всех обесточенных регионов, включая Харьков. Как только пожары потушили, наши ремонтные бригады начали восстановительные работы. Специалисты "Укрэнерго" уже сделали предварительную оценку ситуации. Все работы будут завершены как можно быстрее", — пишет в своем сообщении НЭК Укрэнерго.

Укрэнерго – государственная компания, являющаяся оператором высоковольтных линий передачи электроэнергии и подстанций, которые соединяют эти линии.

Энергосистема (не только в Украине) спланирована так, что любой регион всегда имеет несколько линий питания. Электрические подстанции легко поражаются ракетами, потому что их расположение общеизвестно, а оборудование хрупкое. В то же время, это оборудование быстро можно восстановить, что показали майские обстрелы электроподстанций Укрзализныци.

Ключевым элементом подстанции есть трансформатор. Скорость восстановления подстанции зависит от наличия таких трансформаторов в резерве. Понятно, что Укрэнерго, как и региональные операторы электросетей (облэнерго), готовилось к такому сценарию.

Таким образом, оккупантам сложно будет устроить отключение электроэнергии для больших групп потребителей более чем на 24 часа.

Разрушение теплоэлектроцентралей, обеспечивающих отопление в крупных городах во время низких температур, более опасно. При минусовых температурах выведение из строя такого оборудования, даже на время, может привести к разрыву труб теплоснабжения.

Иллюстрацией такого сценария является кризис в Алчевске в январе 2006 года. Тогда, несмотря на прекращение отопления в морозы, коммунальные службы не слили воду из системы. Замерзающая вода разорвала трубы. В результате отопительное оборудование в большинстве алчевских домов растрескалось.

Как подготовиться к худшему

Нанесение ударов по энергетической инфраструктуре зимой власти прогнозируют еще с лета.

Главные рекомендации для населения: запастись теплой одеждой, зарядными устройствами и павербанками, где возможно обеспечить отопление на альтернативных видах топлива: дровяные печи, дизель-генераторы.