Ракетный удар по электростанциям – как подготовиться к отсутствию света, полезный лайфхак

Как быть готвоым к отсутствию света, газа и тепла

В ответ на разгром своих сил в Харьковской области, оккупанты вечером 11 сентября нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, результатом чего стало отключение света в части Украины.

Экс-журналист и PR-специалист Сергей Сыроватка на своей странице в соцсети Facebook дал советы из личного опыта что делать, чтобы отключение света и прочих коммунальных услуг не застало врасплох.

Прежде всего, по его словам вряд ли света не будет больше, чем 24 часа, то есть ваша задача продержаться это время. Это можно сделать с помощью зарядной станции, что может стоить от 500 до 1000 долларов. С мощностью этой станции от 0,6 киловатт/час и увеличением при необходимости до 1,2 киловатт/час с головой хватает на большинство приборов — зарядку телефонов, ноутбуков, розетку для модема, чайника, утюга, светильников.

"Телефон от зарядной станции EcoFlow можно зарядить 150 раз, макбук 15 раз, светильник горит 30 часов, модем работает трое суток. Электроприборы – в зависимости от их мощности", — отмечает Сыроватка.

На случай отключения газа для приготовления пищи, экономнее всего будет приобрести портативную газовую горелку за 30 долларов и к ним газовые баллончики по 2 доллара за штуку.

"Одного баллончика хватает на 2 часа работы одной конфорки. Этого достаточно для приготовления или разогрева пищи на сутки. Купил ящик из 40 баллончиков и сложил на балкон", — пишет экс-журналист.

В случае пропажи отопления на сутки проще всего будет купить электропростыни за 20 долларов и электроодеяла за 40 долларов. Для их зарядки должно хватить зарядной станции.

В случае если света нет более суток, Сыроватка рекомендует приобрести бензиновый генератор. Правда для квартиры это не лучшее решение. Куда эффективнее купить бензиновый или дизельный генератор для частного дома.