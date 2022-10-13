"Прилетело, бл***, грохот стоял": под Белгородом взорвался крупный склад боеприпасов (видео)

Жители региона делятся видео с места событий

В российском городе Белгород обрушился многоэтажный дом в результате удара российской же ракеты, а теперь об очередной "бавовне" сообщают в одном из населенных пунктов одноименной области. Местные жители пишут о том, что слышны взрывы, и публикуют в соцсетях кадры дыма и зарева.

Об неспокойной обстановке в одном из поселков Белгородской области рф сообщают местные Телеграм-каналы. Там утверждают, что якобы подорван склад боеприпасов. Традиционно, в этом обвиняют украинскую сторону.

Так, сообщается, что на складе произошла детонация боеприпасов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Районные власти уже заявили, что будут "вывозить жителей на безопасное расстояние".

В сети местные жители делятся видео, снятыми вблизи места ЧП, и не скрывают своих эмоций. "Прилетело, бл***, грохот стоял": говорится в одном из роликов.

По данным некоторых Телеграм-каналов, речь идет о поселке Октябрьский Белгородского района. Он находится примерно в 27 км от областного центра.

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика (18+)!

Напомним, на "хлопки" ранее пожаловались жители северных районов Белгорода. В том числе сообщалось, что неспокойно вблизи местного аэропорта.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Белгороде раздались взрывы, в результате чего разрушены дома и есть жертвы. Вероятной причиной стал обстрел россией своих же военных — у Вооруженных сил Украины такого вооружения нет.