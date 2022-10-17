В россии на жилой дом посреди города рухнул боевой самолет: : первые фото, видео и карта (видео)

Самолет рухнул на жилой дом в российском Ейске, на месте ЧП сильнейший пожар

В понедельник, 17 октября, вечером в российском городе Ейск (Краснодарский край) в жилой многоэтажный дом врезался истребитель-бомбардировщик Военно-космических сил российской федерации Су-34.

Об этом сообщают Минобороны рф и местные СМИ, которые также публикуют кадры с места ЧП, заснятые очевидцами.

По даным местных СМИ, самолет врезался в 9-этажный жилой дом по адресу ул. Коммунистическая, 20/1.

В минобороны россии не стали отрицать причастность к ЧП и сообщили некоторые подробности. По их версии, "при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34", который "упал в черте города Ейск".

Согласно информации МО рф, летчики (а в этой боевой машине их двое) катапультировались и уже доложили, что "причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете".

При этом местные СМИ пишут, что Су-34 был с боекомплектом на борту и на месте крушения истребителя началась детонация боекомплекта, из-за чего пожарные не смогли оперативно приступить к тушению возгорания.

Касательно же ЧП в Ейске, то в минобороны россии лаконично сообщили, что "на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета".

О пострадавших или погибших в этом российском ведомстве ничего не сообщили.

Вместе с тем в МЧС россии дали первые подробности с места ЧП в Ейске.

По их информации, горят этажи с 1 по 5 девятиэтажного жилого дома, а площадь пожара в жилом доме составляет 2 тыс. "квадратов".

При этом на некоторых опубликованных видео видно, что пожар распространился на все этажи 9-этажки, а не только первые пять.

При этом МЧС рф также не сообщает о погибших или пострадавших, говоря о том, что "информация уточняется".

Город Ейск — административный центр Ейского района Краснодарского края рф. Население более 88 тыс. жителей. Расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря.

Ейск на карте

Как сообщалось, 16 октября в Белгородской области рф произошел взрыв в районе местного аэропорта.