У росії на житловий будинок посеред міста впав бойовий літак: перші фото, відео та карта (відео)

Літак звалився на житловий будинок у російському Єйську, на місці НП сильна пожежа

У понеділок, 17 жовтня, увечері в російському місті Єйськ (Краснодарський край) у житловий багатоповерховий будинок врізався винищувач-бомбардувальник Військово-космічних сил російської федерації Су-34.

Про це повідомляють Міноборони росії та місцеві ЗМІ, які також публікують кадри з місця НП, зняті очевидцями.

За даними місцевих ЗМІ, літак врізався у 9-поверховий житловий будинок за адресою вул. Комуністична, 20/1.

У міноборони росії не заперечують причетність до НП і повідомили деякі подробиці. За їхньою версією, "при наборі висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав аварії літак Су-34", який "впав у межах міста Єйськ".

За інформацією МО рф, льотчики (а в цій бойовій машині їх двоє) катапультувалися і вже доповіли, що "причиною катастрофи став спалах одного з двигунів при зльоті".

При цьому місцеві ЗМІ пишуть, що Су-34 був із боєкомплектом на борту і на місці аварії винищувача почалася детонація боєкомплекту, через що пожежники не змогли оперативно розпочати гасіння спалаху.

Щодо надзвичайної події в Єйську, то в міноборони росії лаконічно повідомили, що "на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака".

Про постраждалих чи загиблих у цьому російському відомстві нічого не повідомили.

Водночас у МНС росії дали перші подробиці з місця НП у Єйську.

За їхньою інформацією, горять поверхи з 1 по 5 дев’ятиповерхового житлового будинку, а площа пожежі у житловому будинку становить 2 тис. "квадратів".

При цьому на деяких опублікованих відео видно, що пожежа поширилася на всі поверхи 9-поверхівки, а не тільки перші п’ять.

МНС росії також не повідомляє про загиблих або постраждалих, говорячи про те, що "інформація уточнюється".

Місто Єйськ — адміністративний центр Єйського району Краснодарського краю росії. Населення понад 88 тис. мешканців. Розташований на березі Таганрозької затоки Азовського моря.

Єйськ на карті

Як повідомлялося, 16 жовтня в Білгородській області Росії стався вибух у районі місцевого аеропорту.