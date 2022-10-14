У Білгороді ракета впала на підстанцію, частина міста без світла: ефектні фото та відео

Влада міста традиційно звинувачує у всьому ЗСУ

У російському Білгороді стався вибух на підстанції, після чого там почалася пожежа, а частина міста залишилася без світла.

Відеозапис прильоту ТЕЦ "Луч" з’явився в місцевих телеграм-каналах. Одразу після події міська влада заявила, що обстріл нібито є справою рук Збройних сил України.

Пожежа, як повідомляється, була незабаром загашена, проте частина міста все одно продовжує сидіти без світла. Ліквідувати наслідки обіцяють протягом найближчих годинників.

Обережно на відео є нецензурна лексика!

Варто зазначити, що окупанти часто використовують Білгород для обстрілів Харкова та області, при цьому періодично їх ракети виходять з ладу і падають куди попало. Так і цього разу до заяви місцевої влади в мережі з’явилися повідомлення про те, що перед відключенням світла щонайменше чотири ракети вибухнули одразу після запуску.

Примітно, що напередодні, 13 жовтня, в Білгороді ракета впала на багатоповерхівку, а до цього повідомлялося, що в місті працює ППО. Цілком ймовірно, що саме зенітна ракета і впала на дім, оскільки цей випадок не поодинокий, а ракети від комплексу "Панцир", якого немає на озброєнні України, вже неодноразово знаходили на місці "прильотів".