В Белгороде ракета упала на подстанцию, часть города без света: эффектные фото и видео

Власти города традиционно обвиняют во всем ВСУ

В российском Белгороде произошел взрыв на подстанции, после чего там начался пожар, а часть города осталась без света.

Видеозапись прилета по ТЭЦ "Луч" появилась в местных телеграм-каналах. Сразу после происшествия городские власти заявили, что обстрел якобы является делом рук Вооруженных сил Украины.

Пожар, как сообщается, был вскоре потушен, однако часть города все равно продолжает сидеть без света. Ликвидировать последствия обещают в течение ближайших часов.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

Стоит отметить, что оккупанты часто используют Белгород для обстрелов Харькова и области, при этом периодически их ракеты выходят из строя и падают куда попало. Так и в этот раз до заявления местных властей в сети появились сообщения о том, что перед отключением света как минимум четыре ракеты взорвались сразу после запуска.

Примечательно, что накануне, 13 октября, в Белгороде ракета упала на жилую многоэтажку, а до этого сообщалось, что в городе работает ПВО. Вполне вероятно, что именно зенитная ракета и упала на дом, поскольку этот случай не единичен, а ракеты от комплекса "Панцирь", которого нет на вооружении Украины, уже неоднократно находили на месте "прилетов".