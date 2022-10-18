Среди жертв дети и беременные: в Ейске закончили разбор завалов после крушения самолета

Родственникам погибших пообещали по миллиону рублей компенсации

В Краснодарском крае в россии вечером 17 октября военный самолет рухнул на жилой дом. Разбор завалов завершен. В результате катастрофы погибли 13 человек, в том числе — трое детей. Еще 19 — пострадали. Часть из них в медучреждениях.

Как сообщают россми, в больнице в Ейске находятся 11 пострадавших, среди них две беременные женщины. Четверо людей, включая двоих детей перевезли в Краснодар — центр региона. Они в тяжелом состоянии на ИВЛ. Пострадавших перевозили санавиацией.

Всего из дома на который рухнул самолет спасли 68 человек и 320 эвакуировали. Напомним, российское руководство заявляло, что самолет упал во дворе, взрывов на месте не было, ведь в соседних домах сохранилось остекление. На фото видно степень повреждения дома.

Пожар охватил все здание

Часть балконов и окон вывернуло

В рамках пострадавшего дома введен режим чрезвычайной ситуации, его состояние оценит комиссию. Полет якобы был учебным и без боекомплекта. При падении якобы разлилось горючее и это стало причиной пожара "без взрывов".

Семьям погибших выплатят помощь — по миллиону рублей, 400 тысяч для пострадавших в среднем и тяжелом состоянии, в случае легкого вреда — 200 тысяч. Каждому пострадавшему — по 10 тысяч рублей, на каждого члена семьи при потере имущества — 100 тысяч, при частичной утрате — 50 тысяч. Сообщается, что это десятое падение военного самолета после вторжения в Украину, которое не связано с боевыми действиями.

Во дворе разбросаны обломки самолета

Чтобы потушить пожар понадобилось немало времени

В сети сочли что падение самолета в Ейске — карма за то, что россияне радовались бомбардировкам Киева дронами-"шахедами". Как ранее сообщал "Телеграф", в результате атаки на столицу погибли люди, среди них семейная пара, которая ждала ребенка.