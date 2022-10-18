путін і кадиров будуть розгнівані: Рада прийняла рішення щодо Чечні

Верховна Рада України підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою російською федерацією. Вони також офіційно засудили вчинення геноциду чеченського народу.

Про це повідомив народний депутат Верховної Ради від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Як зазначається, за відповідну постанову проголосували 287 депутатів. В ухвалі засуджується "вчинення геноциду проти чеченського народу" та визнається суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія, яку називають "тимчасово окупованою територією росії в результаті збройної агресії, вчиненої з порушенням Статуту ООН".

"Прийняття постанови створить підґрунтя для визнання прагнення до незалежності чеченського народу… Це приверне увагу міжнародного товариства до системної політики пригноблення малих народів кремлівським режимом", — наголошують автори проекту постанови на сайті Ради.

Напередодні, журналістка "Телеграфу" Юлія Забєліна поспілкувалася з главою уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмедом Закаєвим. За його словами, українська влада ухвалить правильне рішення щодо визнання незалежності Ічкерії. Він вважає, що з ними (з росіянами — ред.) потрібно чинити так, як вони на це заслуговують. Крім того, Закаєв розповів, що для краху кремлівського режиму Украна має перемогти.

Коментар Ахмеда Закаєва

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