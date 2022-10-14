"Майбутнього у цієї країни немає": глава Ічкерії розповів, що має статися для краху кремлівського режиму

Лідер Ічкерії Ахмед Закаєв вважає, що територіальна цілісність та демократизація росії несумісні.

У п’ятницю, 14 жовтня, у Києві проходить установчий форум народів, що пригнічуються кремлівським режимом. У заході беруть участь представники Абхазії, Адигеї, Дагестану, Інгушетії, Криму та інші.

Журналістці "Телеграфу" Юлії Забєліній вдалося поспілкуватися з главою уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмедом Закаєвим.

В інтерв’ю Закаєв розповів, що хоч би які ліберали не прийшли до влади в росії, вони неминуче стануть імперцями, оскільки логіка існування країни не дає їм іншої можливості. Крім того, справжня демократизація відбудеться, коли всі пригнічені народи відколяться від росії, що й призведе до її розпаду.

"росія має знайти сили, які розуміють, що майбутнього в цієї країни немає. Вони мають говорити про демонтаж цієї держави, щоб на цій території з’явилися десятки національних державних утворень… Світ має зрозуміти, що держава, яка існувала до 24 лютого 2022 року, більше не має бути на карті світу", — зазначив лідер Ічкерії.

На питання про те, що має статися для краху кремлівського режиму, Закаєв відповів: "Перемога України. І ми маємо зробити все, щоб Україна перемогла".

Також Ахмед Закаєв вважає, що українська влада ухвалить правильне рішення щодо визнання незалежності Ічкерії.

"росія поводиться, чим далі, тим потворніше і для неї немає жодних правил. З ними потрібно чинити так, як вони на це заслуговують", — додав Закаєв.

Зазначимо, що на сайті президента України було зареєстровано петицію про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія.

Нагадаємо, раніше Ахмед Закаєв висловив думку, що Рамзана Кадирова та диктатора володимира путіна чекає поганий кінець.