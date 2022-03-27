"Кадиров – собачка путіна, вони обоє погано закінчать": чеченський політик висловився про війну в Україні

Політик не вважає кадировців великою загрозою для України та її армії

Бійці-кадирівці, яких в Україні обіцяють ховати у свинячих шкурах, не є великою загрозою для нашої армії чи народу. Сам же їхній ватажок Рамзан Кадиров — і взагалі є особистим приспівуванням кривавого диктатора володимира путіна, проте на обох чекає поганий кінець.

Така думка глави уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмеда Закаєва прозвучала під час інтерв’ю з нардепом Олексієм Гончаренком.

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За словами Закаєва, кадирівці, які ідентифікують себе з чеченцями, насправді не мають нічого спільного із цим народом. Як мінімум тому, що зраджують всі ідеали та історичні підвалини країни.

"У чеченців є прислів’я: "Чоловік той, хто знає свого ворога". А той, хто свого ворога не знає, він уже не чоловік і далеко не воїн. Тому я вас запевняю, жодної загрози для українців ця зграя собак путіна не становить, — каже політик.— Так, для нас це дуже важко, вони ганьблять справжніх чеченців, нам справді соромно за них, […] але все, що вони роблять, не має нічого спільного до чеченців, до чеченського укладу та чеченського світогляду. Тому що чеченці споконвічно знають, хто їхній ворог. Росія – наш ворог".

Самого Рамзана Кадирова, який називає себе лідером Чечні, Ахмед Закаєв прямо називає моральним виродком. За його словами, у цьому випадку жодна політична культура чи коректність просто недоречна.

"Він не політик, він насправді моральний виродок. Апелювати або звертатися до нього — це занадто велика честь для нього, — вважає глава уряду Ічкерії. — Він сам собі ціну призначив. Це собачка путіна, він піхотинець путіна".

Як пояснює Закаєв, у чеченському суспільстві споконвіку вважалося найбільш ганебним прислуговувати комусь. Однак Кадиров, що його батько, на думку політика, зробили зраду по відношенню до всього чеченського народу.

Також політик додав, що всі кадировці мають розуміти, що зараз складаються спеціальні списки. І ті військовослужбовці, які не загинуть на війні в Україні, але будуть вважатися її учасниками, стануть переслідуваними у всьому світі. Ічкерія, у свою чергу, обіцяє допомагати у цьому всіма можливими способами.

"Кадирова чекає своя доля, — резюмував Ахмед Закаєв. — Вони з путіним дуже погано закінчать".

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Тим часом кадировці продовжують клепати "тіктоківські" фейки, перебуваючи на території України. З останнього спроба показати, що їхні воїни захопили адміністрацію Маріуполя. При цьому вони навіть не поцікавилися, як насправді виглядає мерія міста, почепивши прапор на якусь невідому зруйновану будівлю.

Проте відео з ними дозволило дізнатися, що зараз серед бійців, що атакують Маріуполь, є один із фігурантів справи про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова — Руслан Геремєєв.