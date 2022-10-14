"Будущего у этой страны нет": глава Ичкерии рассказал, что должно произойти для краха кремлевского режима

Лидер Ичкерии Ахмед Закаев считает, что территориальная целостность и демократизация россии — несовместимы.

В пятницу, 14 октября, в Киеве проходит учредительный форум народов притесняемых кремлевским режимом. В мероприятии принимают участие представители Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Крыма и другие.

Журналистке "Телеграфа" Юлии Забелиной удалось пообщаться с главой правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмедом Закаевым.

В интервью Закаев рассказал, что какие бы либералы не пришли к власти в россии, они неминуемо станут имперцами, так как логика существования страны не дает им другой возможности. Кроме того, подлинная демократизация произойдёт, когда угнетаемые народы отколются от россии, что и приведет к ее распаду.

"россия должна найти силы, которые понимают, что будущего у этой страны нет. Они должны говорить о демонтаже этого государства, чтобы на этой территории появились десятки национальных государственных образований… Мир должен понять, что государство, которое существовало до 24 февраля 2022 года больше не должно быть на карте мира", — отметил лидер Ичкерии.

На вопрос о том, что должно произойти для краха кремлевского режима, Закаев ответил: "Победа Украины. И мы должны сделать все, чтобы Украина победила".

Также, Ахмед Закаев считает, что украинская власть примет правильное решение по вопросу о признании независимости Ичкерии.

"россия ведет себя, чем дольше, тем безобразнее и для нее нет никаких правил. С ними нужно поступать так, как они этого заслуживают", — добавил Закаев.

Отметим, что на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия.

Напомним, ранее Ахмед Закаев высказал мнение, что Рамзана Кадырова и диктатора владимира путина ждет плохой конец.