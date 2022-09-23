росії більше не буде: голова Ічкерії розповів, що буде після перемоги України і коли на неї чекати

Після перемоги України росія може припинити своє існування, а колоніальні народи зможуть здобути незалежність

Перемога України у війні проти росії дозволить підкореним народам звільнитися від колоніальної залежності від Москви.

Як розповів лідер Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв в ефірі 24 каналу, у 1992 році російські регіони підписали федеративний договір, який забезпечував поділ влади в країні, проте у 2002 році диктатор володимир путін його порушив.

За словами Закаєва, наразі всі республіки, області та краї перебувають у колоніальній залежності від кремля, а перемога України дозволить її позбутися.

Він додав, що коли росія програє, то колоніальним народам вдасться сформувати свої власні чи асоційовані держави.

"Після перемоги України над російською армією такої держави як росія більше не буде", — наголосив Закаєв.

Глава ЧРІ зазначає, що це може статися вже до 2024 року, проте наголошує, що такі прогнози варто давати обережно.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор днями оголосив часткову мобілізацію в країні, а також погрожував використанням зброї масової поразки. "Телеграф" поговорив з колишнім головою Служби зовнішньої розвідки, генералом Миколою Маломужем, який оцінив наскільки реальним можливо застосування ядерної зброї росією.