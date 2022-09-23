россии больше не будет: глава Ичкерии рассказал, что будет после победы Украины и когда ее ждать

После победы Украины россия может прекратить свое существование, а колониальные народы смогут обрести независимость

Победа Украины в войне против россии позволит покоренным народам освободиться от колониальной зависимости от Москвы.

Как рассказал лидер Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев в эфире 24 канала, в 1992 году российские регионы подписали федеративный договор, который обеспечивал раздел власти в стране, однако в 2002 году диктатор владимир путин его нарушил.

По словам Закаева в настоящее время все республики, области и края находятся в колониальной зависимости от кремля, а победа Украины позволит от нее избавиться.

Он добавил, что когда россия проиграет, то колониальным народам удастся сформировать свои собственные или ассоциированные государства.

"После победы Украины над российской армией такого государства как россия больше не будет", — подчеркнул Закаев.

Глава ЧРИ отмечает, что это может произойти уже к 2024 году, однако подчеркивает, что такие прогнозы стоит давать осторожно.

Как сообщалось ранее, российский диктатор на днях объявил частичную мобилизацию в стране, а также пригрозил использованием оружия массового поражения. "Телеграф" поговорил с бывшим главой Службы внешней разведки, генералом Николаем Маломужем, который оценил насколько реальным может быть применение ядерного оружия россией.