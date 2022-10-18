путин и кадыров будут в ярости: Рада приняла решение по Чечне

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Верховная Рада Украины поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной российской федерацией. Они также официально осудили геноцид чеченского народа.

Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк в своём Telegram-канале. Как отмечается, за соответствующее постановление проголосовали 287 депутатов. В решении осуждается "совершение геноцида против чеченского народа" и признается суверенитет Чеченской Республики Ичкерия, которую называют "временно оккупированной территорией россии в результате вооруженной агрессии, совершенной с нарушением Устава ООН".

"Принятие постановления создаст основу для признания стремления к независимости чеченского народа… Это привлечет внимание международного общества к системной политике угнетения малых народов кремлевским режимом", — отмечают авторы проекта постановления на сайте Рады.

Накануне журналистка "Телеграфа" Юлия Забелина пообщалась с главой правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмедом Закаевым. По его словам, украинские власти примут правильное решение о признании независимости Ичкерии. Он считает, что с ними (с россиянами — ред.) нужно поступать так, как они этого заслуживают. Кроме того, Закаев рассказал, что для крушения кремлевского режима Украина должна победить.

Комментарий Ахмеда Закаева

Как сообщал "Телеграф" ранее, лидер Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев рассказал, когда Украина может победить россию. Кроме того, он предположил, что произойдет со страной-агрессором после этого.