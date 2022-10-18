У Києві пролунав вибух, пишуть про ворожий приліт: що відомо

Вранці 18 жовтня росія масово атакувала Україну з повітря — про вибухи повідомляли як на півдні, так і на сході та півночі України. Вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Житомирі та у столиці. Після удару по Києву спостерігається задимлення.

У телеграм каналах столиці публікують фото та відео клубів диму над містом. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко сповіщає про три 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Стіл диму над столицею

У місті-супутнику Києва також лунають вибухи. Мер Броварів Ігор Сапожко повідомляє про роботу ППО.

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