Окупанти знахабніли: у Житомирі атаковано енергосистему (фото та відео наслідків вибуху)

Через удар почалися перебої з електропостачанням

Російська атака по Україні не вщухає — тривога продовжується і після Харкова про вибухи повідомили у Житомирі. Ворог укотре цілився в інфраструктуру.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Житомирі є два попадання в об’єкт енергетичного забезпечення. На місці працює Держслужба з НС.

Після вибухів у частині міста зникла електрика та вода. Також повідомляється, що атаку могли зробити дрони-камікадзе, такі як тероризували Київ напередодні. На місці вибухів — серйозна пожежа, здіймаються клуби чорного диму.

У Житомирі піднімається дим

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру не лише у Житомирі — про серйозні руйнування у Дніпрі також повідомляв Тимошенко. Місто зазнало ракетної атаки, одну з россійських ракет, попередньо, вдалося збити і вона впала у воду. Ранок із вибухів розпочався також у Кривому Розі — уточнюються масштаби ушкоджень. Перш за все росіяни обстріляли Миколаїв. У ніч проти вівторка під удар потрапили як енергетична інфраструктура, так і житловий будинок. Внаслідок атаки є жертва.