Харків під обстрілом росії: у місті пролунали дві серії вибухів за 5 хвилин (відео)

Є прильоти — над містом стовп диму

Російські військові вранці 18 жовтня продовжили масову атаку з повітря по Україні. Окрім Дніпропетровської області та Миколаївщини вибухи пролунали і в Харкові.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив вибухи у Харкові та Харківському районі. Місцеві телеграм-канали підрахували, що вибухів було близько семи.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що вибухи були двома серіями за п’ять хвилин. "За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста", — зазначив він.

Над місцем прильотів здіймається дим. Через обстріл зупиняли роботу метрополітену.

UPD: Синєгубов проінформував, що по Харкову з Білгорода випустили вісім ракет, попередньо обійшлося без постраждалих.

Також мешканці міста повідомляють про падіння напруги у мережі. Напругу лише відновили напередодні після попередньої атаки. Над місцем прильоту – густий стовп диму.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у ніч на вівторок росіяни завдали удару по Миколаєву — є жертва. Обстріли не вщухають по всій прифронтовій зоні — вибухи лунали у Кривому Розі та Дніпрі. Ракетні обстріли та атаки дронами – спосіб росіян залякати українців, оскільки на полі бою вони не можуть отримати переваги.