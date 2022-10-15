Война — день 234: оккупанты пытаются окопаться, а мирные города страдают от ударов

Оперативно о главном 15 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 234 дня. Оккупационные войска продолжают позиционную войну на разных участках фронта и не прекращают обстрелы мирных городов и цивильной инфраструктуры, хотя в некоторых местах ВСУ достигли значительных успехов, чтобы обрушить российскую линию обороны. На Западе тем временем оценили успехи украинских военных и даже дали оптимистический прогноз о том, что правый берег Днепра на Херсонщине и сам областной центр могут быть освобождены в ближайшую неделю.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В сети появилась информация о том, что в Кривом Роге прозвучал взрыв, до этого взрывы были слышны во временно оккупированном Мелитополе

Напомним, данные за 12 октября доступны в сводке: "Война — день 231: ВСУ "дают прикурить" оккупантам на фронтах, россияне в отместку и дальше обстреливают города".

О происходившем 13 октября можно узнать в материале: "Война — день 232: Мир поддержал целостность Украины, а ВСУ наступают на Херсонщине".

Информация за 14 октября доступна в трансляции: "Война — день 233: тяжелые бои на Донбассе, рф признали страной-террористом".