Война — день 236: оккупанты несут огромные потери на Херсонщине, но усиливают обстрелы
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Оперативно о главном 17 октября
Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 236 дней. Оккупационные войска ведут подготовку к отражению украинского наступления в районе Креминной и Сватово, но несут тяжелые потери на Херсонщине, в ответ нанося удары ракетами и беспилотниками по населенных пунктах вблизи линии фронта. В россии также начала ощущаться нехватка ракет, которых она тратит больше, чем производит. Однако украинцам от этого легче не станет, поскольку в СМИ уже появились данные, что Иран решил помочь ей с этим.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В Николаеве после атаки беспилотников-камикадзе произошел масштабный пожар.
Напомним, информация за 14 октября доступна в трансляции: "Война — день 233: тяжелые бои на Донбассе, рф признали страной-террористом".
Данные за 15 октября читайте в материале: "Война — день 234: оккупанты пытаются окопаться, а мирные города страдают от ударов".
О том, что происходило 16 октября можно узнать в сводке: "Война — день 235: оккупанты несут феерические потери, но продолжают ракетный терроризм".