Война — день 235: оккупанты тратят силы на Донбассе, и продолжают ракетный терроризм

Оперативно о главном 16 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 235 дней. Оккупанты продолжают тратить последние силы в попытках захватывать мелкие населенные пункты в Донецкой области, а ВСУ тем временем продолжают уничтожать вражескую технику и личный состав в Херсонской области и восточней Купянска. Из-за неудач на поле боя россия продолжает вести ракетный терроризм и наносить удары по объектам критической и энергетической инфраструктуры.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Оккупанты вечером снова обстреляли Никополь, — глава РВА Евтушенко.

00:00 Илон Маск заявил, что SpaceX продолжит предоставлять Украине спутниковую связь Starlink бесплатно.

Напомним, о происходившем 13 октября можно узнать в материале: "Война — день 232: Мир поддержал целостность Украины, а ВСУ наступают на Херсонщине".

Информация за 14 октября доступна в трансляции: "Война — день 233: тяжелые бои на Донбассе, рф признали страной-террористом".

Данные за 15 октября читайте в материале: "Война — день 234: оккупанты пытаются окопаться, а мирные города страдают от ударов"