Война — день 232: Мир поддержал целостность Украины, а ВСУ наступают на Херсонщине

Оперативно о главном 13 октября

Широкомасштабная захватническая война, развязанная россией против Украины 232 дня назад, продолжается и не в пользу рф. Страны формата "Рамштайн" на прошедшей накануне встрече приняли решение увеличить военную помощь Украине и более того — уже появились планы союзников перестроить систему обороны Украины в сторону усиления. Тем временем на дипломатическом фронте у россии поражение, ведь подавляющее большинство стран-членов ООН на Генассамблее Организации поддержало территориальную целостность Украины. Также неудачи преследуют оккупантов и на фронте: ВСУ полностью установили контроль над пятью селами на севере Херсонской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В ВСУ объяснили, что более длительные тревоги в Украине объясняются использованием БПЛА россиянами.

"Скорость дрона не высокая 120-150 км в час. Он долго летит и может корректировать маршрут. Поэтому длительность тревог выше, чем ранее", — объяснил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат

00:00 Генассамблея ООН приняла резолюцию по соблюдению территориальной целостности Украины: за -143, против — 5 (35 воздержались).

Напомним, информация за 10 октября доступна в материале: "Война — день 229: оккупанты устроили ракетный террор всей Украине"

Данные за 11 октября доступны в сводке: "Война — день 230: ВСУ давят на Донбассе, а Украина отходит от масштабного ракетного удара".

О происходившем 12 октября можно узнать в материале: "Война — день 231: ВСУ "дают прикурить" оккупантам на фронтах, россияне в отместку и дальше обстреливают города".