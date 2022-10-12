Война — день 231: ВСУ "дают прикурить" оккупантам на фронтах, россияне в отместку и дальше обстреливают города

Оперативно о главном 12 октября

Украина продолжает отражать полномасштабное вторжение россии уже 231 день. Страна постепенно приходит в себя после сильнейшего с начала войны ракетного обстрела мирных городов и энергетической инфраструктуры. В городах продолжают восстанавливать подачу электричества, однако веерные отключения все еще продолжаются. На фронтах у оккупантов также нет успехов, хотя ожесточенные бои и артиллерийские обстрелы продолжаются.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Никополь подвергся вражеским обстрелам. "Сегодня начали рано, из РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело", — сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Напомним, информация за 9 октября доступна в материале: "Война — день 228: оккупанты получают от ВСУ и продолжают ядерный шантаж"

Данные за 10 октября доступны в сводке: "Война — день 229: оккупанты устроили ракетный террор всей Украине"

О происходившем 11 октября можно узнать в материале: "Война — день 230: ВСУ давят на Донбассе, а Украина отходит от масштабного ракетного удара".