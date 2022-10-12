Случайность или диверсия? В Польше обнаружили утечку на российском нефтепроводе

Пострадала одна из ниток на западном участке объекта

Не успели улечься страсти из-за вероятной диверсии на газопроводе "Северный поток", как польская логистическая компания PERN заявила об утечке на российском нефтепроводе "Дружба". Инцидент зафиксировали в 70 километрах от города Плоцк, где располагается западный участок трубопровода. По предварительным данным, разгерметизация произошла лишь на одной из ниток, вторая часть "Дружбы" продолжает функционировать, как раньше.

Детали сообщили в пресс-службе PERN, передает "Телеграф". Как отмечают польские специалисты, на данный момент причины происшествия выяснить не удалось, на месте аварии уже работают спасатели и сотрудники нефтяной компании. Сам инцидент произошел поздним вечером 11 октября.

Поврежденная труба является одним из основных путей, по которым российскую нефть получает Германия. На сколько сократились поставки в эту страну из-за перекрытия пострадавшей нитки нефтепровода, пока не раскрывается.

Инцидент произошел рядом с городом Плоцк

При этом в PERN заверили, что Поморский участок "Дружбы", по которому нефть поступает в Польшу (а после этого также в Германию), продолжает работать в стандартном режиме. Функционируют и другие элементы инфраструктуры.

Российская сторона пока не комментировала случившееся. Официальных версий пока нет, так что в равной степени как диверсию, так и случайное повреждение инфраструктуры исключать нельзя.

Так выглядит карта нефтепровода "Дружба"

Напомним, что еще в первые месяцы войны некоторые украинские чиновники считали, что нефтепровод "Дружба" можно использовать для давления на некоторых российских союзников из Европы, включая Венгрию. После этого венгерские дипломаты высказывали свое острое недовольство подобными идеями. Впрочем, конечно же, никаких диверсионных действий украинская сторона предпринимать не стала.

А вот россия подозрительно часто стала фигурировать в событиях, связанных с повреждениями инфраструктуры, которая занимается транспортировкой нефти и газа. Ранее, как известно, схожее происшествие было зафиксировано в Балтийском море — там утечка произошла на газопроводе "Северный поток".