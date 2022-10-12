Випадковість чи диверсія? У Польщі виявили витік на російському нафтопроводі

Постраждала одна із ниток на західній ділянці об’єкту

Не встигли вгамуватися пристрасті через ймовірну диверсію на газопроводі "Північний потік", як польська логістична компанія PERN заявила про витік на російському нафтопроводі "Дружба". Інцидент зафіксували за 70 кілометрів від міста Плоцьк, де розташовується західна ділянка трубопроводу. За попередніми даними, розгерметизація відбулася лише на одній із ниток, друга частина "Дружби" продовжує функціонувати, як раніше.

Деталі повідомили у пресслужбі PERN, передає "Телеграф". Як зазначають польські фахівці, наразі причини події з’ясувати не вдалося, на місці аварії вже працюють рятувальники та співробітники нафтової компанії. Сам інцидент стався пізно увечері 11 жовтня.

Пошкоджена труба одна із основних шляхів, якими російську нафту отримує Німеччина. На скільки скоротилися постачання в цю країну через перекриття постраждалої нитки нафтопроводу поки не розкривається.

Інцидент стався поряд із містом Плоцьк

При цьому в PERN запевнили, що Поморська ділянка "Дружби", якою нафта надходить до Польщі (а після цього також до Німеччини), продовжує працювати у стандартному режимі. Функціонують інші елементи інфраструктури.

Російська сторона поки не коментувала те, що сталося. Офіційних версій поки що немає, тож як диверсію, так і випадкове пошкодження інфраструктури виключати не можна.

Так виглядає мапа нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, що ще у перші місяці війни деякі українські чиновники вважали, що нафтопровід "Дружба" можна використовувати для тиску на деяких російських союзників із Європи, включаючи Угорщину. Після цього угорські дипломати висловлювали своє гостре невдоволення подібними ідеями. Втім, звісно ж, жодних диверсійних дій українська сторона вчиняти не стала.

А от росія підозріло часто стала фігурувати у подіях, пов’язаних із пошкодженнями інфраструктури, яка займається транспортуванням нафти та газу. Раніше, як відомо, подібна подія була зафіксована в Балтійському морі — там витік стався на газопроводі "Північний потік".