Декілька потужних вибухів на підводних трубах Nord Stream завдали значної шкоди європейській енергетичній системі

Раптові витоки значних обсягів природного газу в Балтійське море з російського газопроводу "Північний потік" не можуть бути випадковістю чи ненавмисним інцидентом. Принаймні такої думки дотримується більшість європейських лідерів, оцінюючи ситуацію, що склалася в ЄС за час енергетичної кризи. Свої припущення висловлюють як лідери найвищих органів Євросоюзу, так і представники міністерств окремих держав.

"Телеграф" досліджував реакцію іменитих європейців на кілька вибухів на "Північному потоці", через що газ почав надходити з росії нерівномірно, а сама Європа зазнає збитків.

На думку глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля випадкового пошкодження газових труб на дні Балтійського моря не могло бути. Тим більше, що це спричинило наслідки для багатьох країн.

"Уся наявна інформація свідчить про те, що витоки є результатом навмисних дій, — підкреслив він. — Умисне порушення європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і на це готується рішуча та загальна відповідь".

Підтримує колегу і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона називає інцидент "саботажем", а також вимагає оперативного розслідування того, що сталося. Зараз, запевняє політик, найважливіше "отримати повну ясність щодо подій та причин". До речі, глава ЄК також пообіцяла винуватцям швидку і дуже болісну відповідь.

На думку глави МЗС Швеції Анн Лінде, витік газу викликали кілька вибухів, які, ймовірно, були навмисною диверсією. Вона обговорила те, що сталося з фінським колегою Пеккою Хаавісто, уклавши домовленість про тісне співробітництво з цього питання.

"Пошкодження, отримані трубопроводами "Північного потоку" 1 і 2, дуже турбують, — зазначив у своєму Twitter Хаавісто. — Має бути повне розслідування інциденту. Не можна виключати і саботаж на трубопроводах".

Крім цього, фінський політик підкреслив, що подібне несе серйозні ризики для транспортування товарів Балтійським морем та навколишнього середовища.

Цікаво, що міністр енергетики Данії Дан Єргенсен запевняє: пробоїни, які зараз утворилися на газових трубах, дуже великі. Це виключає версію з випадковим пошкодженням — наприклад, від кинутого кораблем якоря. Підтверджується теорія з диверсією і словами шведських сейсмологів: вони кажуть, що жодного землетрусу в морському регіоні не відбувалося, коли сталися вибухи.

За словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, винуватцем витоків газу на "Північному потоці", найімовірніше, є росія. Примітно, що колишній міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський звинуватив у провокаціях Сполучені Штати.

Втім, остання версія є дуже сміховинною з огляду на позицію Вашингтона. Як повідомляє Spiegel, США вже неодноразово попереджали Німеччину про ймовірну підготовку ворожої атаки на газопроводи, прокладені дном Балтійського моря.

Зазначимо, що при всій схвильованості Євросоюзу і навіть підготовці до оголошення чергового пакету антиросійських санкцій деякі обмеження з Москви все ж таки знімуть. "Телеграф" докладно пояснив, у чому саме пом’якшать санкції та з чим це пов’язано.