Німеччина остаточно зіскочила з "газової голки" путіна: подробиці

Німеччина пішла на безпрецедентний крок щодо російського газу

Найбільший покупець російського газу в Євросоюзі, мабуть, втратив надію на відновлення постачань і почав укладати контракти на постачання зрідженого природного газу (ЗПГ).

Як повідомляє Bloomberg, йдеться про Німеччину, чиї найбільші компанії на кшталт Uniper, RWE та інших почали масово укладати контракти на постачання ЗПГ із США. Зазначається, що від цього кроку вони утримувалися від початку газової кризи.

До початку вторгнення в Україну російський "Газпром" постачав до Німеччини приблизно половину всього газу, проте посилення санкцій призвело до того, що кремль влаштував газовий шантаж Європи й зрештою відключив постачання "Північного потоку 1".

Зараз подача газу до Європи йде тільки через українську ГТС, проте через війну, що триває, цей маршрут може бути обірваний у будь-який момент.

Канцлер ФРН Олаф Шольц у липні вже заявляв, що росія перестала бути надійним постачальником газу, а у вересні пообіцяв, що Німеччина зможе впоратися з газовою кризою, а її газові сховища заповнені вже на 85% і готується виділити 65 мільярдів євро на компенсацію витрат споживачів за комунальні платежі.

Також Німеччина екстрено закуповує плавучі термінали ЗПГ для того, щоб отримувати його зі США. В цей час п’ять таких вже зафрахтовані і готові розпочати роботу до кінця року, а ще два орендували приватні компанії.

Як повідомлялося раніше, енергетична сфера Росії обертається проти окупантів. Під санкційними ударами вона зазнає збитків, а бюджет недораховується мільярдів доларів.