Відключення "Північного потоку": у Німеччині дали зрозуміти, що не вірять росії

У Німеччині оцінили зупинку "Північного потоку 1"

У суботу, 3 вересня, у Німеччині відповіли "Газпрому", який напередодні оголосив про нібито поломку та подальший ремонт на газопроводі "Північний потік-1".

Про це повідомляє DW. У компанії Siemens Energy вважають, що оголошена російською компанією поломка не могла вплинути на роботу газопроводу.

У компанії зазначили, що усунення подібних неполадок – це рутинна операція в межах робіт з технічного обслуговування. Крім того, у минулому виникнення таких інцидентів не призводило до припинення експлуатації газопроводу.

"Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що подібний висновок ("Газпрому", — ред.) не є технічною причиною для припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбін і можуть бути усунені на місці ", — заявили в Siemens Energy.

Раніше "Газпром" заявив, що перекриває трубу на невизначений термін нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова". Там виявили витік мастила.

"До усунення зауважень до роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", — повідомили в "Газпромі" 2 вересня.

У росії показали витік, один з яких нібито зупинив газопровід

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну рф почала активно шантажувати Європу постачанням газу і нещодавно повідомила, що "не може гарантувати" постачання газопроводом "Північний потік 1".

Раніше повідомлялося, що погрози "Газпрому" знизити постачання газу до Європи до критично низького рівня створюють серйозні ризики й для США.