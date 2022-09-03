Отключение "Северного потока": в Германии дали понять, что не верят россии

В Германии оценили остановку "Северного потока 1"

В субботу, 3 сентября, в Германии ответили "Газпрому", который накануне объявил о якобы поломке и последующем ремонте на газопроводе "Северный поток-1".

Об этом сообщает DW. В компании Siemens Energy считают, что объявленная российской компанией поломка не могла повлиять на работу газопровода.

В компании отметили, что устранение подобных неполадок – это рутинная операция в пределах работ по техническому обслуживанию. Кроме того, в прошлом возникновение таких инцидентов не приводило к прекращению эксплуатации газопровода.

"Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобное заключение ("Газпрома", — ред.) не является технической причиной для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте", — заявили в Siemens Energy.

Ранее "Газпром" заявил, что перекрывает трубу на неопределенный срок якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая". Там обнаружили утечку масла.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", — сообщили в "Газпроме" 2 сентября.

В рф показали утечку, одна из которых якобы остановила газопровод

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину рф начала активно шантажировать Европу поставками газа и недавно сообщила, что "не может гарантировать" поставки по газопроводу "Северный поток 1".

Ранее сообщалось, что угрозы "Газпрома" снизить поставки газа в Европу до критически низкого уровня создают серьезные риски и для США.