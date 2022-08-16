Замерзнем зимой и останемся без топлива? Цены на энергоносители в Европе бьют рекорды – что это значит для Украины

Новые цены на газ и нефть заставляют с тревогой ожидать зимы

До отопительного сезона в Украине всего 2 месяца, а цены на природный газ в Европе уже бьют рекорды, что вкупе с нехваткой газа, о котором предупреждают украинцев, заставляет все сильнее волноваться.

Так, по данным СМИ, во вторник, 16 августа, цена природного газа в Нидерландах составила 232,5 евро за 1 МВТ/час, что в пересчете на 1000 кубов дает примерно 2440 евро. В США же стоимость 1000 кубометров газа составляет почти 9 долларов за 1 MMBtu или порядка 312,5 долларов за 1000 кубов.

Впрочем, украинцам не стоит опасаться того, что им придется платить за кубометр больше нынешней цены – в среднем 7,96 гривен за куб для клиентов НАК "Нафтогаз". Еще в конце июля Верховная Рада приняла законопроект №7427, которым Кабмин установил мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ на время войны и 6 месяцев после ее окончания.

Прямо противоположная ситуация обстоит с нефтью – на мировых рынках ее цена упала на самый низкий показатель с момента российской агрессии. Так, сырая нефть марки Brent, эталон Северного моря, снизилась до 92,78 долларов за баррель, на пике Brent стоил 139,13 доллара за баррель 7 марта.

Падение цен на нефть позволит украинским автовладельцам надеяться, что роста цен на топливо не будет.