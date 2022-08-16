Замерзнемо взимку і залишимося без палива? Ціни на енергоносії в Європі б’ють рекорди – що це означає для України

Нові ціни на газ і нафту змушують із тривогою чекати зими

До опалювального сезону в Україні всього 2 місяці, а ціни на природний газ у Європі вже б’ють рекорди, що разом із нестачею газу, про який попереджають українців, змушує дедалі більше хвилюватися.

Так, за даними ЗМІ, у вівторок, 16 серпня, ціна природного газу в Нідерландах становила 232,5 євро за 1 МВт/год, що у перерахунку на 1000 кубів дає приблизно 2440 євро. У США вартість 1000 кубометрів газу становить майже 9 доларів за 1 MMBtu або близько 312,5 доларів за 1000 кубів.

Втім, українцям не варто побоюватися того, що їм доведеться платити за кубометр більше за нинішню ціну – в середньому 7,96 гривень за куб для клієнтів НАК "Нафтогаз". Ще наприкінці липня Верховна Рада ухвалила законопроект №7427, яким Кабмін встановив мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ на час війни та 6 місяців після її закінчення.

Прямо протилежна ситуація з нафтою — на світових ринках її ціна впала на найнижчий показник з моменту російської агресії. Так, сира нафта марки Brent, зразок Північного моря, знизилася до 92,78 доларів за барель, на піку Brent коштував 139,13 доларів за барель 7 березня.

Падіння цін на нафту дозволить українським автовласникам сподіватися, що зростання цін на пальне не буде.