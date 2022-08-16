Акциз на пальне: чи буде зростання цін – експерт дав чітку відповідь

Сергій Куюн пояснив, чи зростуть ціни на пальне із поверненням акцизу

У неділю, 14 серпня, на сайті Верховної Ради України з’явився законопроект №7668, ініційований Кабінетом Міністра України, яким пропонується повернути акцизи на паливо, скасовані у березні. Проте, вважає директор консалтингової компанії "Група А-5" Сергій Куюн, це не призведе до зростання цін на паливо.

За словами експерта, пропонована ставка акцизу в 100 євро за 1000 літрів або 4 гривні за літр означатиме, що:

бюджет може розраховувати на 3,39 млрд грн на місяць (3,6 млрд грн з ПДВ), а не 2 млрд., які нарахував Мінінфраструктури;

подорожчання бензину та дизпалива не буде, оскільки світові ціни останнім часом відчутно просіли, що створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 грн за літр. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизпаливо – 51-53 грн/л.

стабілізується на поточних значеннях і ціна зрідженого газу (27-28 грн/л), а цінова пропорція газ-бензин складатиме близько 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається. При цьому бюджетні надходження від скрапленого газу перевищать надходження від бензину.

"Тому пропоную відставити паніку і зраду. Ніхто не хоче податків — ні ринок, ні споживач. Але воюючій державі потрібні гроші. Запропонований варіант дуже лайтовий, я думав, буде екстремальнішим", — заявляє експерт.

Водночас, на думку народного депутата України Ярослава Железняка, запровадження акцизу призведе до зростання цін на пальне на 4-5 гривень за літр.