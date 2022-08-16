Акциз на топливо: будет ли рост цен – эксперт дал четкий ответ

Сергей Куюн пояснил, вырастут ли цены на топливо с возвратом акциза

В воскресенье, 14 августа, на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект №7668, инициированный Кабинетом министра Украины, которым предлагается вернуть акцизы на топливо, отмененные в марте. Тем не менее, как считает директор консалтинговой компании "Группа А-5" Сергей Куюн, это не приведет к росту цен на топливо.

По словам эксперта предлагаемая ставка акциза в 100 евро за 1000 литров или 4 гривны за литр будет означать, что:

бюджет может рассчитывать на 3,39 млрд грн в месяц (3,6 млрд грн с НДС), а не 2 млрд. которые насчитал Мининфраструктуры;

подорожание бензина и дизтоплива не будет, поскольку мировые цены за последнее время ощутимо просели, что создает потенциал для снижения цен в Украине на 3-4 грн за литр. Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются у текущих отметок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизтопливо – 51-53 грн/л.

стабилизируется на текущих значениях и цена сжиженного газа (27-28 грн/л), а ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется. При этом, как свидетельствуют расчеты, бюджетные поступления от сжиженного газа превысят поступления от бензина.

"Поэтому предлагаю отставить панику и предательство. Никто не хочет налогов – ни рынок, ни потребитель. Но воюющему государству нужны деньги. Предложенный вариант очень лайтовый, я думал, будет экстремальнее", — заявляет эксперт.

В то же время по мнению народного депутата Украины Ярослава Железняка, введение акциза приведет к росту цен на топливо на 4-5 гривен за литр.