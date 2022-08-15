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Бензин подорожчає: Кабмін запропонував повернути акцизи на пальне – у скідбки грошей це обійдеться споживачам

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Микита Синицін Микита Синицін
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Бензин має подорожчати
Бензин має подорожчати

Рішення Ради викличе зростання цін на ринку палива

У неділю, 14 серпня, на сайті Верховної Ради України з’явився законопроект №7668, ініційований Кабінетом Міністра України, яким пропонується повернути акцизи на паливо, скасовані у березні.

Хоча самого тексту законопроекту на сайті наразі немає, за словами народного депутата України Ярослава Железняка, планується встановити акциз у розмірі 100 євро за тонну на всі види палива – автогаз, бензин та дизельне паливо, що призведе до зростання цін на пальне на 4-5 гривень. за літр. Цей закон допоможе отримувати близько 2 млрд грн на місяць, які будуть спрямовані на ремонт та будівництво автошляхів.

За підрахунками директора консалтингової компанії "Група А-95" Сергія Куюна, у разі введення акцизу у розмірі 100 євро за тонну, існуючий рівень роздрібних цін на бензин і ДП, швидше за все, збережеться. А ось ціна на автогаз зросте приблизно до 33-34 гривень за літр, за нинішніх 27 гривень. Надходження ж до держбюджету у такому разі досягнуть 3,3 млрд грн на місяць.

До цього з початку серпня на ринку спостерігалося зниження роздрібних цін на всі види палива. Лише з 8 по 14 серпня бензин подешевшав у середньому від 10 до 40 копійок, дизельне паливо – на 80 копійок, а автогаз більш ніж на гривню.

Теги:
#Бензин #Паливо #АЗС #Дизельне паливо #Зростання цін на бензин #Автогаз