Бензин подорожает: Кабмин предложил вернуть акцизы на топливо – во что это обойдется потребителям

Решение Рады вызовет рост цен на рынке топлива

В воскресенье, 14 августа, на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект №7668, инициированный Кабинетом министра Украины, которым предлагается вернуть акцизы на топливо, отмененные в марте.

Хотя самого текста законопроекта на сайте пока нет, по словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, планируется установить акциз в размере 100 евро за тонну на все виды топлива – автогаз, бензин и дизельное топливо, что приведет к росту цен на топливо на 4-5 гривен за литр. Этот закон поможет получать порядка 2 млрд грн в месяц, которые будут направлены на ремонт и строительство автодорог.

По подсчетам директора консалтинговой компании "Группа А-95" Сергея Куюна, в случае введения акциза в размере 100 евро за тонну, существующий уровень розничных цен на бензин и ДТ скорее всего сохранится. А вот цена на автогаз вырастет примерно до 33-34 гривен за литр, при нынешних 27 гривнах. Поступления же в госбюджет в таком случае достигнут 3,3 млрд грн в месяц.

До этого с начала августа на рынке наблюдалось снижение розничных цен на все виды топлива. Только с 8 по 14 августа бензин подешевел в среднем от 10 до 40 копеек, дизельное топливо – на 80 копеек, а автогаз более чем на гривну.