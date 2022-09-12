Взимку доведеться економити газ: які сценарії готують для українців

Україна готується до найважчої зими за всю історію незалежності

Найбільша проблема – дефіцит природного газу в підземних сховищах (ПСГ). Уряд наполягає на тому, що запаси в ПСГ перед початком опалювального сезону мають бути приблизно на рівні минулого року – близько 19 млрд кубічних метрів.

Але Нафтогазу не вдалось досягти цього рівня через відсутність грошей для імпорту занадто дорогого газу.

Проблема високої ціни

До війни Україна видобувала близько 20 млрд кубів газу на рік, а споживала близько 30 млрд кубів. Тобто, щороку доводилось імпортувати третину від споживання.

В цьому році імпорт ускладнений високими цінами в Європі. Як відомо, російський монополіст Газпром обмежує постачання газу в Європу, хоча раніше постачав близько третини від її споживання – до 200 млрд кубів газу на рік.

В результаті шантажу кремля, ціна газу на біржі TTF в Нідерландах (найбільш ліквідна біржа Європи), зросла з 800 євро за тисячу кубів 23 лютого до більше 3000 євро в серпні.

Це означає, що для України кожен кубометр закупленого газу коштує більше 100 грн, враховуючи вартість доставки. Нагадаємо, що тариф для населення в Україні сьогодні складає 8 грн/куб.

Що робить Нафтогаз

Найбільшою газовою компанією України є НАК "Нафтогаз України". Нафтогаз видобуває близько 70% газу в країні, а з квітня став монопольним постачальником газу для населення, підприємств теплокомуненерго та бюджетних організацій.

Уряд передбачав, що саме Нафтогаз візьме на себе витрати щодо імпорту газу в країну. Втім, голова правління компанії Юрій Вітренко заявив, що для опалювального сезону має вистачити і 15 млрд кубів у сховищах.

А якщо Кабмін хоче 19 млрд кубів, то має дати компанії гроші для імпорту. За оцінками Вітренка необхідно близько $6 млрд для імпорту 4-5 млрд кубів газу.

Гроші не знайшли. В результаті Нафтогаз імпортував ресурс в дуже обмежених обсягах.

Рятує власний видобуток

Станом на початок вересня, за даними члена паливного Комітету Ради Олексія Кучеренка, в українських ПСГ заходиться 13,3 млрд кубів газу.

Збільшення запасів відбувається за рахунок закачування в підземку газу власного видобутку. Крім того, споживання газу в країні значно впало. Промисловість споживає близько 40% від довоєнних обсягів.

По-перше, на це вплинули бойові дії, окупація і порушення логістики. По-друге, на скорочення використання газу впливає його ринкова ціна. Хоч в Україні газ продається дешевше, ніж в Європі, багато виробництв і бізнесів не можуть собі дозволити купувати таке дороге паливо.

Споживання населення впало не так суттєво, але теж скоротилось через виїзд громадян за кордон. Між тим, видобуток скоротився не так сильно – на 6% за даними Нафтогазу від червня.

Зазначимо, що продавати газ за кордон вітчизняні газовидобувні компанії не можуть через заборону експорту енергоносіїв, яку Кабмін застосував в червні своєю постановою №666.

Таким чином, газовидобувним компаніям нічого не залишається, крім того як закачувати видобутий газ в ПСГ. Поки не почались холоди, динаміка закачування непогана.

Згідно даних Оператора ГТС, щоденний видобуток в Україні зараз сягає 50 млн кубів, в той час як в кінці 2021 року був близько 59 млн кубів.

Але споживання становить 18 млн кубів на добу замість 40 млн кубів в цей період минулого року.

Таким чином, до початку опалювального сезону Україна сподівається мати в ПСГ 14,5-15 млрд кубів. До речі, приблизно такий обсяг країна мала в підземці перед опалювальним сезоном 2016/17 років. І пройшла його порівняно без проблем.

Базовий сценарій і гуманітарна допомога газом

В уряді як базовий сценарій розглядають зупинку транзиту російського газу через українську газотранспортну систему. Втім, за словами голови Оператора ГТС Сергія Макогона, це ніяк не вплине на технічну можливість забезпечення газом українців.

Головну проблему дефіциту газу в країні наявність або відсутність транзиту ніяк не зачіпає. Втім, припинення поставок через українську ГТС разом із можливою зупинкою "Північного потоку" вплине на дефіцит газу в Європі, що призведе до ще більшого росту ціни.

За словам співбесідників "Телеграфу" в уряді, Україна веде переговори з Євросоюзом щодо можливої допомоги за найгіршого сценарію. Ним може стати аномально холодна зима, що призведе до швидкого вичерпання запасів.

В такому разі ЄС може надати Україні допомогу газом, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. Слід зазначити, що цьому передуватиме економія ресурсу і обмеження споживання української промисловості.

В Україні можливості обмеження споживання вичерпні. До війни промисловість спалювала лише 30% газу. Все інше йшло на опалення домогосподарств та теплокомуненерго.

В Європі ж більшу частину газу споживають енергетичні підприємства (електростанції на газу) та промисловість. Тому можливості економії внаслідок обмеження споживання там набагато більші.