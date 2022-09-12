Зимой придется экономить газ: какие сценарии готовят для украинцев

Украина готовится к самой тяжелой зиме за всю историю независимости

Одна из основных проблем – дефицит природного газа в подземных хранилищах (ПХГ). Правительство настаивает на том, что запасы в ПХГ перед началом отопительного сезона должны быть примерно на уровне прошлого года – около 19 млрд кубометров.

Но Нафтогазу не удалось достичь этого уровня из-за отсутствия денег для импорта слишком дорогого газа.

Проблема высокой цены

До войны Украина добывала около 20 млрд кубов газа в год, а потребляла около 30 млрд кубов. То есть, каждый год приходилось импортировать треть от потребления.

В этом году импорт усложнен высокими ценами в Европе. Как известно, российский монополист Газпром ограничивает поставки газа в Европу, хотя раньше поставлял около трети ее потребления – до 200 млрд кубов газа в год.

В результате шантажа кремля, цена газа на бирже TTF в Нидерландах (наиболее ликвидная биржа Европы), выросла с 800 евро за тысячу кубов 23 февраля до более 3000 евро в августе.

Это означает, что для Украины каждый кубометр закупленного газа стоит больше 100 грн, учитывая стоимость доставки. Напомним, что тариф для населения в Украине сегодня составляет 8 грн/куб.

Что делает Нафтогаз

Крупнейшей газовой компанией Украины является НАК "Нафтогаз Украины". Нафтогаз добывает около 70% газа в стране, а с апреля стал монопольным поставщиком газа для населения, предприятий теплокоммунэнерго и бюджетных организаций.

Правительство предполагало, что именно Нафтогаз возьмет на себя расходы по импорту газа в страну. Впрочем, глава правления компании Юрий Витренко заявил, что для отопительного сезона должно хватить и 15 млрд кубов в хранилищах.

А если Кабмин хочет 19 млрд кубов, то должен предоставить компании деньги для импорта. По оценкам Витренко, необходимо около $6 млрд для импорта 4-5 млрд кубов газа.

Деньги не нашли. В результате "Нафтогаз" импортировал ресурс в очень ограниченных объемах.

Спасает собственная добыча

По состоянию на начало сентября, по данным члена энергетического Комитета Рады Алексея Кучеренко, в украинских ПХГ находится 13,3 млрд кубов газа.

Увеличение запасов происходит за счет закачки в подземку газа собственной добычи. Кроме того, потребление газа в стране значительно упало. Промышленность потребляет около 40% довоенных объемов.

Во-первых, на это повлияли боевые действия, оккупация и нарушение логистики. Во-вторых, на сокращение использования газа влияет его рыночная цена. Хотя в Украине газ продается дешевле, чем в Европе, многие производства и бизнесы не могут себе позволить покупать такое дорогое топливо.

Потребление населения упало не столь существенно, но тоже сократилось из-за выезда граждан за границу. Между тем, добыча сократилась не так сильно – на 6% по июньским данным Нафтогаза.

Отметим, что продавать газ за границу отечественные газодобывающие компании не могут из-за запрета экспорта энергоносителей, который Кабмин применил в июне своим постановлением №666.

Таким образом, газодобывающим компаниям ничего не остается, кроме того как закачивать добываемый газ в ПХГ. Пока не начались холода, динамика закачки неплохая.

Согласно данным Оператора ГТС, ежедневная добыча в Украине сейчас достигает 50 млн кубов, в то время как в конце 2021 года было около 59 млн кубов.

Но потребление составляет 18 млн кубов в сутки вместо 40 млн кубов в этот период прошлого года.

Таким образом, к началу отопительного сезона Украина надеется иметь в ПХГ 14,5-15 млрд кубов. Кстати, примерно такой объем у страны был в подземке перед отопительным сезоном 2016/17 годов. И она прошла его сравнительно без проблем.

Базовый сценарий и гуманитарная помощь газом

В правительстве в качестве базового сценария рассматривают остановку транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему. Впрочем, по словам главы Оператора ГТС Сергея Макогона, это никак не отразится на технической возможности обеспечения газом украинцев.

На главную проблему — дефицит газ — наличие или отсутствие транзита никак не влияет. Однако прекращение поставок через украинскую ГТС вместе с возможной остановкой "Северного потока" повлияет на дефицит газа в Европе, что приведет к еще большему росту цены.

По словам собеседников "Телеграфа" в правительстве, Украина ведет переговоры с Евросоюзом о возможной помощи при худшем сценарии. Им может стать аномально холодная зима, что приведет к быстрому истощению запасов.

В таком случае ЕС может предоставить Украине помощь газом, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Следует отметить, что этому предшествует экономия ресурса и ограничение потребления украинской промышленности.

В Украине возможности ограничения потребления могут быть быстро исчерпаны. До войны промышленность сжигала всего 30% газа. Все остальное уходило на отопление домохозяйств и теплокоммунэнерго.

В Европе же большую часть газа потребляют энергетические предприятия (электростанции на газу) и промышленность. Поэтому возможности экономии вследствие ограничения потребления там гораздо больше.