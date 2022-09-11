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"Темпи нормальні": Юрій Вітренко розповів про підготовку України до опалювального сезону

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
Юрій Вітренко, директор НАК "Нафтогаз України" Новина оновлена 11 вересня 2022, 04:20
Юрій Вітренко, директор НАК "Нафтогаз України"

Видобуток власного газу в країні залишається стабільним

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, який заявляв про те, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться пізніше, а закінчиться раніше, ніж зазвичай, розповів "Телеграфу" про підготовку країни до опалювального сезону, а також ціну на газ для держави і населення.

Зробив це чиновник у кулуарах 17-ї щорічної конференції Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у суботу, 10 вересня.

За словами Вітренко, підготовка до майбутнього сезону відбувається у плановому режимі.

"У нас нормальні темпи підготовки, ми тримаємо видобуток практично стабільним і повністю підготували наші підземні сховища", — поділився голова "Нафтогазу".

Раніше виникали питання щодо зниження тарифів, оскільки було ухвалено закон, який забороняє підвищувати тарифи для населення.

Але зараз на підході нова законодавча ініціатива, згідно з якою держава компенсуватиме різницю між ціною, за якою блакитне паливо надходить в Україну, і за якою потім продається споживачеві.

"Якщо закон буде підписаний, у нас взимку не виникне проблем з імпортом — ми зможемо купувати газ у тих обсягах, які необхідні, і оплачувати його. А ціна для споживача для населення залишиться незмінною", — упевнений Юрій Вітренко.

Коментар Юрія Вітренко "Телеграфу"

Також директор НАК "Нафтогаз України" підтвердив, що у рамках конференції YES намічено обговорення допомоги західних партнерів Україні у газовому питанні.

Нагадаємо, що влада розглядає різні сценарії проходження Україною опалювального сезону.

Теги:
#Газ #Ціна #Імпорт #Юрій Вітренко