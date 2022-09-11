"Темпы нормальные": Юрий Витренко рассказал о подготовке Украины к отопительному сезону

Добыча собственного газа в стране остается стабильной

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, заявлявший о том, что отопительный сезон в Украине начнется позже, а закончится раньше, чем обычно, рассказал "Телеграфу" о подготовке страны к отопительному сезону, а также о цене на газ для государства и населения.

Сделал это чиновник в кулуарах 17-й ежегодной конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу, 10 сентября.

По словам Витренко, подготовка к предстоящему сезону происходит в плановом режиме.

"У нас нормальные темпы подготовки, мы держим добычу практически стабильной и полностью подготовили наши подземные хранилища", — поделился глава "Нафтогаза".

Ранее возникали вопросы по поводу снижения тарифов, поскольку был принят закон, который запрещает повышать тарифы для населения.

Но сейчас на подходе новая законодательная инициатива, согласно которой государство будет компенсировать разницу между ценой, по которой голубое топливо поступает в Украину, и по которой затем продается потребителю.

"Если закон будет подписан, у нас зимой не возникнет проблем с импортом — мы сможем покупать газ в тех объемах, которые необходимы, и оплачивать его. А цена для потребителя, для населения останется неизменной", — уверен Юрий Витренко.

Комментарий Юрия Витренко "Телеграфу"

Также директор НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил, что в рамках конференции YES намечено обсуждение помощи западных партнеров Украине в газовом вопросе.

Напомним, что власти рассматривают различные сценарии прохождения Украиной отопительного сезона.