Германия окончательно соскочила с "газовой иглы" путина: подробности

Германия пошла на беспрецедентный шаг относительно российского газа

Крупнейший покупатель российского газа в Евросоюзе по всей видимости потерял надежду на возобновление поставок и начал заключать контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщает Bloomberg, речь идет о Германии, чьи крупнейшие компании вроде Uniper, RWE и других начали массово заключать контракты на поставки СПГ из США. Отмечается, что от этого шага они воздерживались с самого начала газового кризиса.

До начала вторжения в Украину российский "Газпром" поставлял в Германию примерно половину всего газа, однако ужесточение санкций привело к тому, что кремль устроил газовый шантаж Европы и в конечном итоге отключил поставки по "Северному потоку 1".

В настоящее время подача газа в Европу идет только через украинскую ГТС, однако из-за длящейся войны этот маршрут может быть оборван в любой момент.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в июле уже заявлял, что россия перестала быть надежным поставщиком газа, а в сентябре пообещал, что Германия сможет справиться с газовым кризисом, а ее газовые хранилища заполнены уже на 85% и готовится выделить 65 миллиардов евро на компенсацию расходов потребителей за коммунальные платежи.

Также Германия экстренно закупает плавучие терминалы СПГ, для того чтобы получать его из США. В настоящее время пять таковых уже зафрахтованы и готовы начать работу до конца года, а еще два арендовали частные компании.

Как сообщалось ранее, энергетическая сфера рф оборачивается против оккупантов. Под санкционными ударами она терпит убытки, а бюджет недосчитывается миллиардов долларов.