Захватчики сами перебили линию энергоснабжения, но виноваты у них, конечно же, украинцы

В среду, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Это произошло через считанные часы после ремонта линий энергоснабжения ядерного объекта, что были повреждены несколько дней назад. Более того — коллаборанты заявили, что запуск ЗАЭС в ближайшее время не планируется.

Об происходящем сообщила пресс-служба "Энергоатома", передает "Телеграф". Как отмечают украинские специалисты, на станции снова автоматически включились дизельные генераторы. Однако запаса топлива на много дней вперед в Энергодаре нет, поэтому в оккупированный город было отправлено специальный гуманитарный груз, который направлен на поддержание стабильной работы объекта.

Впрочем, россиян не останавливает имеющаяся опасность — по состоянию на 10:00 колонну автомобилей "Энергоатома" не пропустили на территорию ЗАЭС.

"Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, что связаны с работой атомных станций, являются таким же проявлениям ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии", — отметили в пресс-службе компании.

Стоит добавить, что факт происшествия подтвердил и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сославшийся на информацию от своих коллег, находящихся на станции. Он подчеркнул, что отключение электропитания — от Днепровской линии снабжения — произошло уже во второй раз за пять дней. В остальном же, как и обычно, он высказал "глубокое беспокойство" из-за инцидента.

Стоит отметить, что запорожские коллаборанты уже заявили, что отключение ЗАЭС произошло из-за того, что Украина якобы прекратила подачу электричества на ядерный объект. Такой речью уже выделился гауляйтер Энергодара александр волга. А главный коллаборант оккупированной части Запорожской области евгений балицкий успел заверить, что в ближайшее время запускать станцию "не планируют".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам россия использует Запорожскую АЭС в качестве щита и средства шантажа на Украину и Запад одновременно.