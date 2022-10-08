ЗАЭС полностью обесточена после обстрелов оккупантов: подробности

Повреждена последняя линия связи с украинской энергосистемой

Не успел путин выдать указ о "присвоении" Запорожской атомной электростанции, как оккупанты вновь совершили обстрел территории объекта. В ночь на 8 октября россияне повредили последнюю линию связи с украинской энергосистемой 750 кВ — Днепровскую. В результате ЗАЭС была полностью обесточена.

Информацию сообщили в пресс-службе "Энергоатома", передает "Телеграф". Отметим, что на данный момент станция работает исключительно на запасных дизель-генераторах, их включение произошло в автоматическом режиме.

По имеющимся данным, мощности и количества дизеля Запорожской АЭС должно хватить на следующие десять суток. Как станция будет работать дальше, пока неизвестно.

На данный момент линия связи с энергосистемой нуждается в экстренном ремонте, чтобы восстановить энергоснабжение ядерного объекта.

"Планы насчет включения энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий являются нереальными", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Добавим, что отключение Днепровской линии связи произошло около часу ночи субботы, 8 октября.

Напомним, что в сентябре на ЗАЭС был отключен последний энергоблок, шестой. Это также произошло после российских обстрелов территории станции. Позже ситуацию удалось урегулировать, однако, как видим, ненадолго.

Тем временем международная миссия МАГАТЭ планирует повторное прибытие в Энергодар для дополнительных исследований объекта.