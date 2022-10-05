МАГАТЭ снова может посетить ЗАЕС: что об этом известно

Комиссия продолжает работу над обеспечением безопасности на станции

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, уже на текущей неделе собирающийся посетить москву и город Киев, заявил, что не исключает вероятности посещения Запорожской АЭС в Энергодаре.

Как сообщают российские СМИ, ожидается, что на этой неделе глава МАГАТЭ продолжит консультации по поводу того, как устроить зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Кроме того, не исключается и возможность того, что кроме российской и украинской столиц, Гросси снова посетит ЗАЭС.

По словам самого представителя комиссии, даже несмотря на то, что станция осталась без генерального директора, это не угрожает ее безопасности.

"Нет, совсем нет. Как вы знаете, я направляюсь в Киев. Мы будем работать над защитой Запорожской атомной электростанции, нам придется работать над этим… Самое важное, что Мурашов был освобожден, он на свободе и вернулся в свою семью", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как отреагировал на похищение оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, призвав россию предоставить объяснения по поводу этого чрезвычайного происшествия.