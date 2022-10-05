МАГАТЕ знову може відвідати ЗАЄС: що про це відомо

Комісія й надалі працює над забезпеченням безпеки на станції

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який вже на поточному тижні збирається відвідати москву та місто Київ, заявив, що не виключає ймовірності відвідування Запорізької АЕС в Енергодарі.

Як повідомляють російські ЗМІ, очікується, що цього тижня очільник МАГАТЕ продовжить консультації щодо того, як влаштувати зону безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Крім того, не виключається й можливість того, що крім російської та української столиць, Гроссі знову завітає на ЗАЕС.

За словами самого представника комісії, навіть попри те, що станція залишилася без генерального директора, це не загрожує її безпеці.

"Ні, зовсім ні. Як ви знаєте, я прямую до Києва. Ми працюватимемо над захистом Запорізької атомної електростанції, нам доведеться працювати над цим… Найважливіше, що Мурашова було звільнено, він на волі і повернувся до своєї родини", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відреагував на викрадення окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, закликавши росію надати пояснення, щодо цієї надзвичайної події.