Рус

Глава МАГАТЕ відреагував на викрадення директора Запорізької АЕС

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ігор Мурашов
Ігор Мурашов

МАГАТЕ вимагає пояснень від росії

Міжнародне агентство з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) вимагало в рф пояснень щодо викрадення генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Як повідомляє Reuters, відповідну заяву у відповідь на запит журналістів зробив голова Агентства Рафаель Гроссі в суботу, 1 жовтня.

"Ми зв’язалися з російською владою і запитуємо роз’яснення", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, вранці 1 жовтня пресслужба Енергоатому поінформувала про те, що Мурашов повертався зі станції до Енергодару, але на півдорозі його зупинив російський патруль. Окупанти витягли чоловіка з машини та відвезли у невідомому напрямку.

При цьому там зазначили, що гендиректор ЗАЕС — ліцензована особа і саме вона несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку електростанції. Для експлуатації станції його затримання становить небезпеку.

Як відомо, в останні місяці Запорізька АЕС неодноразово зазнавала обстрілів з боку російських окупантів, через пошкодження енергомереж станцію навіть доводилося повністю зупиняти.

Теги:
#Запорізька АЕС #ЗАЕС #МАГАТЕ #Рафаель Гросс