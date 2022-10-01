Глава МАГАТЕ відреагував на викрадення директора Запорізької АЕС

МАГАТЕ вимагає пояснень від росії

Міжнародне агентство з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) вимагало в рф пояснень щодо викрадення генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Як повідомляє Reuters, відповідну заяву у відповідь на запит журналістів зробив голова Агентства Рафаель Гроссі в суботу, 1 жовтня.

"Ми зв’язалися з російською владою і запитуємо роз’яснення", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, вранці 1 жовтня пресслужба Енергоатому поінформувала про те, що Мурашов повертався зі станції до Енергодару, але на півдорозі його зупинив російський патруль. Окупанти витягли чоловіка з машини та відвезли у невідомому напрямку.

При цьому там зазначили, що гендиректор ЗАЕС — ліцензована особа і саме вона несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку електростанції. Для експлуатації станції його затримання становить небезпеку.

Як відомо, в останні місяці Запорізька АЕС неодноразово зазнавала обстрілів з боку російських окупантів, через пошкодження енергомереж станцію навіть доводилося повністю зупиняти.