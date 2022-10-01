Глава МАГАТЭ отреагировал на похищение директора Запорожской АЭС

МАГАТЭ требует объяснений от россии

Международное агентство по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) потребовало у россии объяснений относительно похищения генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Как сообщает Reuters, соответствующее заявление в ответ на запрос журналистов сделал глава Агентства Рафаэль Гросси в субботу, 1 октября.

"Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснения", — сказал он.

Как сообщалось ранее, утром 1 октября пресс-служба Энергоатома проинформировала о том, что Мурашов возвращался со станции в Энергодар, но на полпути его остановил российский патруль. Оккупанты вытащили мужчину из машины и увезли в неизвестном направлении.

При этом там отметили, что гендиректор ЗАЭС — лицензированное лицо и именно он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность электростанции. Для эксплуатации станции его задержание представляет опасность.

Как известно, в последние месяцы Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелам со стороны российских оккупантов, из-за повреждений энергосетей станцию даже приходилось полностью останавливать.