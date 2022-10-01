Не тільки через контрнаступ ЗСУ: чому рф анексувала окуповані території саме зараз – п’ять причин

На думку аналітика, з допомогою фейкових референдумів путін намагається "закріпити успіх"

Росія, яка 30 жовтня анексувала окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, поспішала з проведенням псевдореферендумів-п’ятиденок і порушувала усі можливі норми права. На такий крок агресор пішов незадовго після низки великих поразок у Харківській області, яку майже повністю звільнили Збройні Сили України.

Як завив експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков, путінський режим вчергове "підвищує ставки", а анексію розглядає як власний геополітичний здобуток. Таку думку він висловив в блозі на сайті "Цензор.НЕТ".

За словами аналітика, квазіголосування в окупованих населених пунктах потрібні путіну як мінімум з п’яти причин. По-перше, це має повернути рейтинги російського президента й зміцнити мілітаристську повістку в країні-агресорі. Жуков очікує, що тепер прокремлівські пропагандисти частіше називатимуть свого лідера другим Петром І чи продовжувачем справи Катерини ІІ, які "збирали російські землі".

Друга причина, вважає експерт, криється у демографічній кризі в рф.

"Вочевидь, розраховують на зростання частки слов’янського елементу серед населення, шляхом форсованої русифікації громадян України на окупованих територіях, — заявив Жуков. — Пропаганда вже змальовує збільшення населення рф за рахунок жителів Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя, як ключове досягнення так званої "спецоперації". З цією ж метою українців, зокрема дітей, депортують до росії".

Ще один зиск, який отримують окупанти, можливість залучити до війни проти України нових людей. Про ймовірність примусової мобілізації на окупованих територіях в Україні попереджали давно. Після анексії це питання може загостритися, бо вже зараз гауляйтери розмірковують про формування "добровольчих батальйонів".

Разом із тим, такий поспіх може свідчити й про натяки путіна на переговори. Хоча Україна вже заявила, що розмовляти з нинішньою російською владою намірів не має.

"Задекларувавши "входження" окупованих територій до складу рф, кремль спробує посадити Київ за стіл переговорів та зафіксувати "надбання", — прогнозує Жуков. — Небажання України йти на територіальні поступки росіяни використовують для звинувачень жертви агресії в "недоговороздатності".

Експерт вважає, що сигнали про готовність до переговорів, щоправда, на власних умовах, російська сторона передає через Туреччину.

Також Жуков додав, що оголошення анексованих територій може бути прив’язано і до погодних умов. Мовляв, хотіли встигнути "закріпити успіхи" до того, як синоптична картина суттєво ускладнить український наступ.

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Нагадаємо, одразу після промови путіна президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у пришвидшеному порядку. Оперативно відреагував на путінську анексію захоплених територій чотирьох областей України президент США Джо Байден. Американська сторона запевнила, що підтримуватиме народ України стільки, скільки буде потрібно.